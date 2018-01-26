​В 2018 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера, в регионе пройдет целый ряд мероприятий, направленных на популяризацию и развитие добровольческого движения.



– Ярославская область – одна из лучших по развитию добровольческого движения в стране, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Например, наш штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в прошлом году вошел в топ-15 лучших региональных штабов. Наши ребята оказывают адресную помощь ветеранам, проводят исторические квесты для молодежи, помогают в организации мероприятий, посвященных памятным датам. Но волонтерство – это не только молодежная история: в одном ряду стоят люди всех возрастов, готовые прийти на помощь, искренние, сопереживающие.



Максим Цветков сообщил, что в этом году будут проведены областной добровольческий форум, конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший организатор волонтерского движения».



– Мы продолжим привлекать ребят, обучать их организованно помогать тем, кто нуждается в помощи, – подчеркнул он. – В регионе действует система муниципальных операторов, которая позволяет жителю любого уголка Ярославского края с легкостью влиться в деятельность добровольческих отрядов.



Молодые люди активно включаются в проекты, ориентированные на поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры выезжают в социальные учреждения, дома-интернаты, школы. С 2015 года существует проект по оказанию помощи одиноким пенсионерам «Вместе», который в настоящее время реализуется во всех муниципальных образованиях.



С 2013 года на территории Ярославской области действует сайт «Я – волонтер» («Волонтер76.рф»). Через него граждане в возрасте от 14 до 30 лет могут подать заявление на выдачу личной книжки волонтера. На сегодняшний день на сайте зарегистрированы более 17600 человек. Выдано свыше 11000 личных книжек волонтера, при этом более 5 тысяч из них – за 2017 год.