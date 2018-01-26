​В 2018 году Ярославская область получит 105,4 миллиона рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от Министерства экономического развития РФ. Об этом 25 января на заседании конкурсной комиссии министерства сообщили представители ведомства.



По объему финансирования Ярославская область стала третьей в ЦФО. По новой методике Минэкономразвития субсидии регионам распределяются с учетом необходимости формирования инфраструктуры и создания сервисной модели оказания поддержки малому и среднему предпринимательству.



– Ярославская область получит от Минэкономразвития на 2018 год в 2,5 раза больше средств, чем в 2017-м, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – С учетом ограниченности регионального бюджета наши усилия были сфокусированы на максимальном привлечении федеральных средств. Это не только новые возможности для предпринимателей области, но и подтверждение качества нашей работы со стороны Минэкономразвития, достижения тех целей, которые поставлены губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста».



Галина Пенягина сообщила, что полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и субсидии предпринимателям в моногородах. Тем самым регион выполняет поручение Президента РФ Владимира Путина по совершенствованию мер поддержки бизнеса.



Значительная часть федеральных средств будет направлена на завершение реконструкции тутаевского промышленного парка «Мастер»: прокладку сетей, благоустройство территории, ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса. Предоставление местных площадей в аренду по льготным ставкам является востребованной среди предпринимателей мерой поддержки, особенно в связи с присвоением Тутаеву статуса ТОСЭР.



При значительном участии федерального бюджета на базе Корпорации развития малого и среднего предпринимательства будет создан Центр поддержки предпринимательства, оказывающий образовательные услуги и консультации не только по мерам господдержки, но и по широкому спектру актуальных для бизнеса вопросов. В 2018 году центр планирует провести более 50 образовательных мероприятий и оказать не менее двух тысяч консультационных услуг.



Региональный центр инжиниринга добавит к восьми предоставляемым услугам еще две: проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов промышленных изделий, технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования. А также увеличит количество оказанных услуг до 83.



Центр экспорта в 2018 году тоже планирует увеличить количество получивших поддержку предприятий до 230. Кроме предоставления услуг в регионе акцент делается на взаимодействии с Российским экспортным центром для встраивания областных экспортеров в федеральную систему поддержки.



Часть федеральных денег будет направлена на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому максимальный размер единовременно выдаваемого фондом поручительства будет увеличен до 25 миллионов рублей, что позволит предпринимателям региона привлечь значительный объем финансовых средств.



Кроме того, будет сохранена субсидия для малого и среднего бизнеса в моногородах, предоставляемая в целях увеличения занятости населения и развития самозанятости, а также формирования конкурентной среды.