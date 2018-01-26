​Сегодня восемь детей-сирот стали обладателями собственного жилья в Ярославле. Ключи от квартир в новом доме по улице Блюхера в Дзержинском районе молодым людям вручил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



В целом в этом новом доме, введенном в эксплуатацию в конце прошлого года, детям-сиротам предоставлено по договорам соцнайма 15 квартир.



– Повышение качества жизни детей-сирот и создание для них комфортных условий – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным перед субъектами РФ, – сказал Роман Колесов. – Оказание помощи и имущественная поддержка данной категории граждан является приоритетным направлением деятельности Правительства Ярославской области в рамках губернаторской программы «10 точек роста». Заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве для обеспечения жилыми помещениями в 2018 году на 244 квартиры. В этом году на приобретение квартир для предоставления детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 400 миллионов 260 тысяч рублей, в том числе 39 миллионов 582 тысячи – из федерального бюджета.



Начиная с 2013 года в регионе предоставлено детям-сиротам 1016 квартир. В прошлом году приобретено в областную собственность 203 жилых помещения, 148 уже передано получателям. В первом полугодии текущего года в области будет предоставлено сиротам около 150 квартир.



Одна из счастливых новоселов – ярославна Анна Бабошкина.



– Конечно, очень рада, что теперь у меня есть своя квартира. Мне до сих пор не верится, – поделилась она. – Я занимаюсь творчеством, люблю работать с цветом и фактурой ткани, поэтому уже представляю, как я оформлю все в своей квартире, чтобы она стала уютной и красивой.



Как пояснил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в случае если в течение пяти лет наниматель проживает в квартире без нарушений, у него появляется возможность оформить ее в собственность. Для этого необходимо соблюдать условия договора найма: использовать помещение по назначению, своевременно вносить ежемесячные платежи за коммунальные услуги, соблюдать правила и нормы общественного порядка.



На сегодняшний день в Ярославской области проживают 3614 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в этом году порядка 1340 имеют право на получение жилья.