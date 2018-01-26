|Специалисты департамента ветеринарии Ярославской области совместно с сотрудниками ГИБДД провели на посту ДПС в Гаврилов-Ямском районе очередную проверку соблюдения требований к перемещению подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов.
Досмотрено 16 автотранспортных средств, нарушений ветеринарного законодательства не зафиксировано. Все машины, перевозившие товары, – специализированные, оборудованные средствами контроля температурных режимов, ветеринарные сопроводительные документы в наличии.
– Основная цель работы наших инспекторов на постах ДПС – не допустить ввоза на территорию региона опасных в ветеринарном отношении грузов, – рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Ярославской области – директор департамента ветеринарии Александр Чавгун. – Речь об опасных для здоровья населения пищевых продуктах животного происхождения, а также о больных или зараженных опасными и карантинными болезнями животных.
Специалисты департамента осуществляют контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, животноводческой продукции, а также кормов на двух постах: КПП 134-й км Москва – Холмогоры (Переславский район) и ПВК №4 Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (Гаврилов-Ямский район).
В 2017 году совместно с УМВД России по Ярославской области на постах ДПС было проведено 96 мероприятий. Досмотрено 1579 транспортных средств, из них с подконтрольными ветеринарному надзору грузами – 259.
В итоге выявлено 34 нарушения ветеринарного законодательства при перемещении (перевозке) и реализации пищевой продукции. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы и отслеживаются предписания об их устранении.
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