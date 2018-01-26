​Отсутствующие радиаторы отопления на первых этажах, обшарпанные стены, следы протечек, незакрывающиеся оконные рамы, провисшие электропровода – так еще совсем недавно выглядел дом в №3в в Первомайском переулке Ярославля. После того как в октябре здесь побывал губернатор Дмитрий Миронов, который выслушал жалобы жителей и дал поручение привести объект в порядок, ситуация кардинально изменилась.



Сегодня ход работ проинспектировала главный государственный жилищный инспектор Ярославской области, директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова. Она отметила, что за два месяца управляющая организация АО «Управдом Кировского района» устранила большинство нарушений, однако работы еще продолжаются.



Многоквартирный дом №3в по Первомайскому переулку в Ярославле построен в 1802 году и является памятником архитектуры. Это часть ансамбля Казанского женского монастыря.



– Жители неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на состояние подъездов: со стен и потолка осыпалась штукатурка, окна не закрывались, отсутствовали предусмотренные по проекту радиаторы отопления, был нарушен температурный режим, провода беспорядочно свисали над каждой дверью, – рассказала Елена Скоробогатова. – В отношении управляющей организации были выданы предписания об устранении нарушений. По поручению Дмитрия Миронова департамент государственного жилищного надзора области на постоянной основе осуществляет контроль за ходом работ.



Предписание остается на контроле у департамента до 1 марта. Также в планах на 2018 год ремонт фасада здания.