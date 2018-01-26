​Работники Ярославского электровозоремонтного завода приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий, которые претендуют на благоустройство в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Все территории, которые мы предложили жителям выбрать для благоустройства, заслуживают внимания, – отметила заместитель главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Надежда Молева. – Очередность преобразований зависит от решений граждан. Мы приглашаем всех к голосованию, это можно сделать, как опустив анкеты в урны с логотипом «Решаем вместе!», установленные в общественных местах, так и на сайте проекта vmeste76.ru.



Список объектов составлен на основе обращений граждан, представителей общественности и депутатов в территориальную администрацию. Для выбора предложены следующие места отдыха во Фрунзенском районе: парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе, аллея на улице Ньютона, территория у Златоустинской церкви, бульвар на улице Кривова и территория усадьбы Коковцевых в Новоселках. В Красноперекопском районе в числе претендентов на благоустройство парки «Нефтяник» и «Рабочий сад», территория у церкви Иоанна Предтечи, аллея на улице Павлова, исторический сквер на улице Большой Федоровской, напротив проходной завода «Победа рабочих», и территория у школы №40.



В интернет-опросе на портале vmeste76.ru в Красноперекопском районе сегодня лидирует парк «Нефтяник», а во Фрунзенском – парк Судостроителей. Предварительный отбор продолжится до 31 января. Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.



Жительница Липовой горы Галина Маронова выступает за то, чтобы благоустроить местный парк Победы:



– Каждый день хожу туда гулять. Очень хочу, чтобы в этом месте отдыха произошли перемены, появились удобные лавочки.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В Ярославле в рамках этой программы в прошлом году уже благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, проведены ремонтные работы на территории 69 детских садов и школ, 4 учреждений культуры, установлены спортивные площадки.



В 2018 году программа получила свое продолжение, ярославцы сами выбирают, какие городские зоны необходимо благоустроить в районах.