​К фестивалю «Ярославская Масленица – Главная Масленица страны», который пройдет в областном центре 11 – 18 февраля, подготовлена не только культурная, но и спортивная программа. Все желающие смогут попробовать свои силы на интерактивных площадках. Традиционно гостям праздника будет предложено принять участие в перетягивании каната, метании, подъеме тяжестей.



В финале фестиваля, 18 февраля, на стадионе «Спартаковец» состоится большое спортивно-массовое мероприятие «Кулачный бой стенка на стенку». Начало – в 12.00. Зрители смогут увидеть эту старинную русскую забаву в исполнении 500 спортсменов-единоборцев.