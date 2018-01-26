С 27 января 2018 г. на манеже Ярославского государственного цирка стартуют гастроли нового фееричного проекта династии Корниловых – Циркового Шоу «ИНДИ РА» в постановке Лауреата множества престижных премий и конкурсов, дрессировщика в 4-м поколении АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА-КОРНИЛОВА.

Несколько огромных фур специального оборудования и необычных декораций, более 85 животных разных видов (верблюды, пумы, львы, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны), авторская музыка, шикарные костюмы и незабываемые эмоции!









Директор шоу «Инди Ра» - АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ-КОРНИЛОВ

Режиссер и продюсер – Народная артистка России ТАИСИЯ КОРНИЛОВА

Хореограф проекта – МИГЕЛЬ («ТАНЦЫ» на ТНТ)



ШОУ МИРОВОГО УРОВНЯ, КОТОРОЕ ПОРАЗИТ КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ!



Волшебная сказка пропитана атмосферой загадочной Индии! Интригующий сюжет захватывающей истории рассказывает Сон девочки с прекрасным именем Индира, которая попадает в чарующий мир дикой природы и экзотических животных, встречает сказочных персонажей древних Легенд и непременно отправляется в таинственное приключение!







Кастинг в шоу прошли самые успешные, профессиональные и востребованные артисты мирового цирка – жонглеры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны. Все артисты - Призеры Международных фестивалей и обладатели самых Высоких наград! Публику ждет встреча с героями легендарного аттракциона «НА СЛОНАХ ВОКУГ СВЕТА» династии Корниловых - ЕДИНСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ В МИРЕ, ГДЕ НА МАНЕЖ ОДНОВРЕМЕННО ВЫХОДЯТ 4 ИНДИЙСКИХ СЛОНА! Грация этих животных поражает воображение – слонихи Ранго, Герда, Претти и Марго с легкостью строят пирамиду, ползают и танцуют, балансируют на шаре, играют на музыкальных инструментах, жонглируют и крутят хула-хупы! Некоторые трюки занесены в Книгу рекордов Гиннеса! Эксперты называют это шоу «ЛУЧШИЕ СЛОНЫ В МИРЕ!». Это доказывают награды дрессировщиков Андрея и Анастасии Дементьевых-Корниловых: «Золотой Приз» Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве, Первое место и «Золотой слон» Международного фестиваля циркового искусства в цирке Никулина на Цветном бульваре, Золотая награда Международного фестиваля цирка в Ижевске (Удмуртия), Премия Росгосцирка «Шари-Вари» за «Лучший аттракцион – 2011», Премия «Лучший артист года – 2012» (Андрей Дементьев-Корнилов) от Союза цирковых деятелей России и профессиональная Премия «Мастер» в номинации «Лучший аттракцион года -2015», а также Гран-При «Золотой слон» Международного фестиваля циркового искусства в цирке Никулина на Цветном бульваре 2016г.



ПРЕМЬЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:



27 января (суббота) – в 16.00 / 28 января (воскресенье) — в 12.00



МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ!











