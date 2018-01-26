​26 января в ярославском Культурно-зрелищном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию завода «Ярославский технический углерод». С юбилеем сотрудников и ветеранов предприятия поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Ярославский край называют территорией первых. Жители нашей области были первопроходцами во многих областях науки, искусства, освоении космоса. И ваше предприятие было первым по целому ряду позиций не только в своей отрасли, но и в экономике всей страны, – сказал Дмитрий Миронов, обращаясь к собравшимся. – Здесь впервые в отрасли была внедрена система замкнутого водооборота. Одним из первых в России завод наладил выпуск марок технического углерода согласно международной классификации. Кроме того, «Техуглерод» является примером социально ответственного бизнеса. Он активно участвует в общественной жизни региона.



В мероприятии также приняла участие депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова.



– Сегодня это одно из лучших и экологичных предприятий области, – отметила она. – Вы делаете для страны очень много, доказывая, что наши люди могут работать в соответствии с самыми высокими стандартами. С праздником! Желаю вам успехов и всегда быть первыми!



Сегодня предприятие – крупнейший мировой производитель технического углерода. На средства завода возрожден Казанский женский монастырь в Ярославле, отреставрированы его храмы. «Техуглерод» также поддерживает культурные и спортивные инициативы региона.



– Спасибо за теплые слова и поздравления. Хочу заверить, что мы не подведем Ярославскую область, – подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Орлов. – 352 тысячи тонн качественного технического углерода за 2017 год! На 2018 год мы ставим планку в 365 тысяч тонн. Все это сделано вами, дорогие заводчане. Я благодарю вас за ваш труд и от всей души поздравляю с праздником! Мы твердо занимаем свою нишу на мировом рынке и уверенно удерживаем свои 2,5 процента мирового производства технического углерода.



Сергей Орлов сообщил, что на заседании совета директоров принято решение присвоить заводу имя Вадима Орлова, который руководил предприятием с 1991 по 2006 год.



На торжественном вечере лучшим сотрудникам были вручены благодарности губернатора и Министерства энергетики РФ. После торжественной части перед собравшимися выступил Ярославский академический симфонический оркестр под руководством Мурада Аннамамедова.