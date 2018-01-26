​В поселке Некрасовское готовится к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сегодня объект проинспектировали представители хоккейных и спортивных организаций Ярославской области и других регионов.



– Стратегия «10 точек роста» ставит перед нами задачу создания в регионе современной функциональной спортивной инфраструктуры, – подчеркнул директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Новая ледовая арена – это отличная возможность заниматься спортом для всех жителей района, особенно для детей и молодежи, учиться правильно и с пользой проводить время. Чтобы поддержать этот процесс, мы должны сделать лед максимально востребованным, привлечь на эту площадку спортивные организации.



Комплекс построен по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. С просьбой о создании в поселке ледовой арены к главе региона во время его рабочей поездки по Некрасовскому району в феврале прошлого года обратились родители погибших игроков хоккейного клуба «Локомотив». В августе состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство комплекса, а в феврале 2018 года ледовая арена будет введена в эксплуатацию.



Спортивная общественность оценила потенциал комплекса, качество оборудования и оснащения. Крытая ледовая арена размером 56 на 26 метров может эксплуатироваться по 16 часов в день. Пропускная способность при массовом катании – до 100 человек в час. Обустроены трибуна на 227 зрителей и все необходимые помещения.



Планируется, что арена станет площадкой для проведения ежегодных детских турниров памяти ХК «Локомотив», ветеранских матчей, игр Ночной хоккейной лиги. Также здесь будут организованы массовое катание жителей и гостей района, тренировочный процесс детских секций. Благодаря работе комплекса Некрасовский район может стать базой для командных сборов – размещение и медицинское обслуживание спортсменов возможно в санаториях и гостевой инфраструктуре района. Это спа-отель «Большие Соли», санатории «Малые Соли» и «Золотой колос», гостиница «Соляной остров» и база отдыха «Некрасовская дача».