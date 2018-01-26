|Уважаемые ярославцы!
27 января наша страна отмечает День воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда.
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей города-героя. Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, преданности, любви к своему городу и своей стране.
Ярославская земля стала вторым домом для 120 тысяч ленинградцев, и прежде всего для детей-сирот. Сегодня наш долг – сделать так, чтобы те, кто пережил страшные годы и прошел через нечеловеческие лишения, получили нашу заботу и внимание.
Важно сохранить и передать последующим поколениям память о подвиге и мужестве Ленинграда, его жителей и участников боев за него.
Уважаемые ветераны! В этот памятный день примите наши искренние пожелания здоровья и глубокую благодарность!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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