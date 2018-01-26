​27 января в Ярославской области прошли памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



В Музее боевой славы посетителей ждала программа «Дети, разучившиеся плакать». На авторской экскурсии «Дети и война» можно было ознакомиться с экспонатами блокадного Ленинграда, которые размещены в постоянной музейной экспозиции. Среди них – продуктовые карточки, личные вещи жителей блокадного города, ярославцев, фотографии усыновивших осиротевших ленинградских детей, а также гравюры известного советского художника Соломона Юдовина, который был эвакуирован из Ленинграда в Карабиху в середине 1942 года.



Гостям предложили попробовать «Блокадный хлеб» и «Хлеб Победы», который к 74-годовщине снятия блокады испек один из ярославских ресторанов. Продуктовый хлебный паек в 125 граммов стал для ленинградцев эквивалентом жизни. Каждый из работающих в годы войны городских хлебозаводов пек хлеб по-своему, строго скрывая рецептуру, но постоянное уменьшение норм выдачи хлеба привело к использованию жмыха, отрубей, муки из ветвей березы и дикорастущих трав.



Для посетителей музея сегодня были организованы три сеанса авторской экскурсии и показ художественных фильмов «Жила была девочка» (1944) и «Ленинградская симфония» (1958).



На воинском мемориальном кладбище в этот день ярославцы возложили цветы и венки к Памятнику жертвам блокады Ленинграда, а на Туговой горе у мемориального комплекса «Вечная память жертвам блокадного Ленинграда 1941-1944» прошел митинг памяти. Здесь звучали стихи военных лет и воспоминания блокадников.



Справка



Всего за время блокады Ярославская область приняла почти треть эвакуированных ленинградцев – около 600 тысяч человек, 120 тысяч из которых – дети. И многие из них здесь нашли свой второй дом. Более 80 тысяч ярославцев принимали активное участие в строительстве оборонительных сооружений для города-героя Ленинграда.