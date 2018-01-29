​В Рыбинске на канализационные выпуски домов начали устанавливать решетки-ловушки, изготовленные на Северном водоканале. Это поможет избежать частых засоров на сетях и снизить нагрузку на очистные сооружения.



– Ранее в городе таких решеток на домах не было, и в центральную канализацию попадал весь бытовой мусор, который несознательные граждане бросают в унитазы и раковины. Это и куски тряпок, и пластиковые бутылки, и предметы гигиены, и даже куски валенок, – рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» Василий Иванов. – После установки решеток весь этот мусор будет оставаться на выпуске дома, и страдать от этого будут сами жильцы. Возможно, это подтолкнет их к более избирательному сбросу отходов в канализацию.



Снижение нагрузки на очистные сооружения будет способствовать повышению качества их работы. Это необходимая составляющая решения поставленной губернатором Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона качественной питьевой водой.



С 1 января 2019 года полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на областной уровень. Вся инфраструктура этой отрасли будет разделена на два района: северный, где «якорным» водоканалом станет рыбинский, и южный, в котором базовый – ярославский водоканал.



В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения региона – это 9 районов и городских округов. С каждым из оставшихся муниципальных образований будет составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну Ярославской области, а потом в опорный водоканал. Процесс будет завершен в течение 2018 года.



Справка



В прошлом году в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать программы сохранения уникальных природных символов России, в том числе реки Волги. На это направлен проект «Чистая Волга», инициированный губернатором Дмитрием Мироновым.