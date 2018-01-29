​Одним из главных мест отдыха в Данилове стал недавно реконструированный молодежный центр «Бригантина». Работы были проведены в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Отремонтировано основное помещение – большой зал, заменены все окна и система вентиляции. Установлен большой экран, смонтировано новое профессиональное световое оборудование.



– Сейчас зал очень загружен, – отметила директор МЦ «Бригантина» Любовь Коростелкина. – Особенно людно у нас по вечерам. Ежедневно у нас проходят репетиции танцевального и хорового коллективов, местной команды КВН. Здесь собираются ребята из детского общественного объединения «Позитивное движение». Трижды в неделю приходят взрослые для обучения танцам. Работают клуб молодых семей «Позитив» и волонтерский отряд «Волна». У нас занимаются ребята из даниловского представительства Российского союза молодежи. И все мы очень рады произошедшим преобразованиям.



В конце прошлой недели свой первый серьезный юбилей в «Бригантине» отметила студия местного телевидения «ДИА-ТВ». Поздравить коллектив пришли партнеры и друзья. На новом экране было показано несколько фильмов о студии и ее закулисье.