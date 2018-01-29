|Институт озероведения РАН завершил исследования проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области», которые проводились по запросу регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования с июля прошлого года.
Независимые эксперты изучили состояние озера, оценили результативность проведенных ранее мероприятий и ожидаемый эффект от запланированных, включая финансовую составляющую. В работе также приняли участие сотрудники Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН.
– По результатам научных исследований сформирован комплекс предложений в части корректировки проекта комплексной экологической реабилитации озера Неро, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Для того чтобы иметь точное представление о целесообразности и возможности реализации предложенных учеными мероприятий, материалы направлены в экспертный совет Федерального агентства водных ресурсов. Решение о дальнейшей реализации проекта будет принято после получения заключения совета.
В данный момент в целях снижения антропогенной нагрузки на озеро Неро администрация Ростовского муниципального района и города Ростова за рамками проекта выполняет работы по восстановлению и развитию канализационной сети, увеличению степени очистки сточных вод. Процесс организован по региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и муниципальной программе «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов».
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