​В настоящее время на дорогах областного значения работает порядка 350 единиц техники. Первоочередное внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию.



– Сил и материалов у нас достаточно, – подчеркнул директор областной дорожной службы Антон Заев. – Снегопад в регионе продолжается, поэтому призываю водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила. Целесообразнее в такую погоду использовать только основные магистрали и по возможности отказаться от дальних поездок на личном автомобиле.



Ярославская областная дорожная служба настоятельно рекомендует не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».