​Ярославские триатлонисты блестяще выступили на чемпионате мира в румынском Брашове. Юлия Сурикова, уже побеждавшая в 2016 году, стала двукратной чемпионкой мира.



У девушек в категории «До 23 лет» уверенно лидировала Дарья Рогозина, которая опережала даже большинство элитных спортсменок, но в середине велоэтапа у нее возникли технические проблемы. Однако упавшее знамя победы моментально подхватила ярославна Надежда Белкина и завоевала золотую медаль. У Полины Таракановой – серебряная медаль в соревнованиях юниорок, а у ее брата Кирилла Тараканова – бронзовая среди юниоров до 23 лет.



В целом вся российская сборная по триатлону проявила себя великолепно, выиграв золотые медали в пяти дисциплинах из шести. Отметим, что в рамках зимних этапов спортсмены соревнуются в беге, маунтинбайке и лыжных гонках.