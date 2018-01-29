|Ярославские триатлонисты блестяще выступили на чемпионате мира в румынском Брашове. Юлия Сурикова, уже побеждавшая в 2016 году, стала двукратной чемпионкой мира.
У девушек в категории «До 23 лет» уверенно лидировала Дарья Рогозина, которая опережала даже большинство элитных спортсменок, но в середине велоэтапа у нее возникли технические проблемы. Однако упавшее знамя победы моментально подхватила ярославна Надежда Белкина и завоевала золотую медаль. У Полины Таракановой – серебряная медаль в соревнованиях юниорок, а у ее брата Кирилла Тараканова – бронзовая среди юниоров до 23 лет.
В целом вся российская сборная по триатлону проявила себя великолепно, выиграв золотые медали в пяти дисциплинах из шести. Отметим, что в рамках зимних этапов спортсмены соревнуются в беге, маунтинбайке и лыжных гонках.
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