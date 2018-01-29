​Пять ярославских фристайлистов в дисциплине «лыжная акробатика» выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это мастера спорта России международного класса Любовь Никитина, Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров и Павел Кротов.



Сейчас на базе комплекса в «Горной Саланге», находящегося на границе Кемеровской области и Красноярского края, проходит финальный этап подготовки сборных команд России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика».