​Корпорация развития Ярославской области подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ. Соглашение стало очередным этапом регионального проекта «Социальный лифт», стартовавшего по инициативе инвестиционного блока Правительства региона в 2017 году. Оно направлено на организацию работы по профессиональной ориентации студентов, повышение их знаний и компетенций. Кроме того, лучшие студенты будут приглашены на работу в структуры инвестблока.



– Выстраивание взаимодействия с корпорацией на постоянной основе поможет нашим студентам отработать на практике бизнес-проекты, кейсы и другие практические задачи, – отметил ректор ярославского филиала университета Владимир Кваша. – Кураторство высококвалифицированных специалистов – уникальный шанс для ребят не только получить необходимые навыки и вырасти профессионально, но и использовать в дальнейшем свой потенциал в структурах инвестиционного блока Правительства Ярославской области.



Вместе с тем университет организует профильные образовательные программы и для сотрудников корпорации. Сегодня на базе вуза проводятся актуальные исследования региональных экономик, вырабатываются рекомендации по управлению инвестиционными ресурсами. Для Ярославской области эти исследования – важный фактор работы в рамках инвестиционного стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ), по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включает 15 лучших инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами, в числе которых и Ярославская область.



– Сегодня мы заложили крепкую основу для повышения квалификации сотрудников по программам, ориентированным на привлечение инвестиций и работу с инвесторами. Это является неотъемлемым условием соблюдения стандарта АСИ, – отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Ярославской области Евгений Васильев. – Будем последовательно делиться опытом с учебными заведениями в целях повышения профессиональных компетенций.



Справка



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специали​стов, социологов и политологов. Реализует 13 направлений подготовки бакалавров (37 профилей), 14 направлений подготовки магистров (более 60 магистерских программ), 16 основных программ среднего профессионального образования, а также 35 программ профессиональной переподготовки, в том числе программы МВА, и 183 программы повышения квалификации.