​Игровые программы для детей в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» прошли в Дзержинском районе Ярославля. Праздничные мероприятия состоялись в парке 30-летия Победы и на площадке у школы №27. Эти территории претендуют на благоустройство в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Праздник организован в поддержку общественной территории спортивного направления у школы №27, которая по итогам предварительного отбора входит в тройку лидеров в Дзержинском районе и претендует на благоустройство по проекту «Решаем вместе!», – сообщила глава района Екатерина Мусинова. – Эта губернаторская программа помогает городу улучшать инфраструктуру, а также приходить к общему результату в диалоге между населением и местными властями.



В 2017 году благодаря проекту «Решаем вместе!» во дворе школы №27 был уложен новый асфальт. В этом году близлежащая территория включена в перечень общественных мест для благоустройства. Здесь планируется создать спортивную зону с детской площадкой, освещением и лавочками.



Парк 30-летия Победы сегодня также претендует на благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе!». На протяжении уже нескольких десятилетий он является одним из популярных мест отдыха горожан.



– Все зоны отдыха, которые были выбраны жителями Дзержинского района, заслуживают внимания, – считает депутат Ярославской областной Думы Николай Александрычев. – Мне кажется, что наиболее важным является благоустройство парка 30-летия Победы. Хотелось бы, чтобы здесь был очищен пруд, появились дополнительные дорожки.



Предварительный отбор общественных территорий продлится до 12.00 31 января. Все желающие могут принять участие в голосовании, как опустив заполненные анкеты в урны с логотипом «Решаем вместе!», установленные в общественных местах, так и на сайте проекта vmeste76.ru.



Уже сейчас в Ярославле проголосовали 50 тысяч человек. В каждом районе областного центра из шести территорий в итоге будут выбраны три, которые будут предложены для голосования 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.