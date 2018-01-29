​29 января в ходе очередной выездной проверки целевого использования жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в Любиме, выявлено 10 нарушений.



– Контроль за жильем, предоставленным детям-сиротам, осуществляется в течение пяти лет. Затем с нанимателем может быть заключен договор социального найма с последующей приватизацией жилья, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Но это возможно только в случае соблюдения установленных требований договора найма специализированного жилого помещения. Это использование данного помещения по назначению, своевременное внесение ежемесячных платежей за коммунальные услуги, соблюдение правил и норм общественного порядка.



Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в ходе рейдов совместно с представителями службы постинтернатного сопровождения за год провели проверки целевого использования более 560 объектов.



– Плановые рейды проводятся ежемесячно, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стараемся оказать помощь, передаем данные в департамент образования. Если выявлены серьезные нарушения, например сдача квартиры в аренду, документы направляем в суд. За прошедший год было 10 таких случаев. Пять исков удовлетворено, остальные находятся в стадии рассмотрения.



Справка



В Ярославской области за 2017 год для детей-сирот приобретено в областную собственность 203 жилых помещения, 148 из них уже переданы получателям. Заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве для обеспечения жилыми помещениями на 244 квартиры для предоставления в 2018 году. В первом полугодии текущего года будет предоставлено около 150 квартир. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 400 миллионов рублей, в том числе более 39 миллионов – из федерального бюджета.