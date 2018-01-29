​В поселке Некрасовское на хоккейном корте, расположенном на территории местной средней школы, прошел традиционный турнир «Ледовые страсти». Участие в нем приняли 22 команды, порядка 360 человек. Самому старшему – 48 лет, самому младшему – всего 4 года.



Эти соревнования – уже одиннадцатые. По словам заместителя главы администрации района Елены Базуриной, с каждым годом популярность турнира растет. Причем становится больше не только спортсменов, но и зрителей. Поддержать команды пришли больше тысячи зрителей. Для них был организован конкурс болельщиков.



Все присутствовавшие на празднике приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Некрасовцам было предложено заполнить анкету и опустить ее в специальную урну.



– Как известно, в этом году проект реализуется на территории районов в новом, расширенном формате. Жители не только голосуют за дворы, благоустройство которых должно войти в программу, но и за большие общественные территории – парки и скверы, – сказала Елена Базурина. – В анкетах собравшиеся на турнире могли поставить галочку напротив одной из трех общественных территорий: набережной реки Солоницы, парка Юбилейного в районе улицы Кооперативной и сквера.



Всего из урны было изъято 820 анкет. Больше всего голосов в этот день набрала набережная.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



Предварительный отбор общественных территорий для включения в программу завершится 31 января в 12.00. До этого времени можно проголосовать как онлайн, на сайте vmeste76.ru, так и очно, в общественных местах, где установлены урны с эмблемой «Решаем вместе!».