​В этом году фестиваль «Главная Масленица страны» в Ярославле пройдет под девизом «Яркая Масленица». Откроется традиционный праздник 11 февраля карнавальным шествием. Возглавит парад Сударыня Масленица с гвардейцами, следом за ними – музыканты муниципального духового оркестра, гости праздника, коллективы дворцов и домов культуры, старшеклассники.



Ожидается, что в карнавале примут участие более 1000 человек. Под зажигательную музыку в ярких народных костюмах они пройдут по Первомайскому бульвару, Волжской набережной и Советскому переулку. Завершится шествие большим хороводом на Советской площади. С помощью зеркал его участники разожгут масленичный огонь.



Первомайский бульвар в открытии Масленичной недели в этом году задействован впервые. 11 февраля он превратится в большую кухню под открытым небом – здесь пройдет фестиваль уличной еды. Гостям будут предложены разнообразные угощения из местных продуктов. 12 февраля состоится мастер-класс эксперта по стрит-фуду из Калининграда Александра Исаева.



Для детей на Первомайском бульваре будет открыта зимняя «песочница» из сена. Также они могут прокатиться на ледянках на крыше клуба «Горка». Планируется организация фотозоны.



Выставка традиционных, необычных и авангардных масленичных кукол «Краса-Масленица – 2018» будет ждать гостей в сквере на улице Андропова.



11 февраля в Ярославле впервые стартует фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». На Первомайском бульваре и в Демидовском сквере для участников будет подготовлено более 50 арт-объектов, которые они смогут оживить и наполнить смыслом с помощью красок. На Советской площади откроются традиционная ярмарка и ремесленные ряды, а в зале имени Нужина – выставка народных промыслов и ремесел.



Масленичные программы подготовили и музеи: «Путешествие в карете истории на Масленичной неделе» – Ярославский музей-заповедник, озорные игры и конкурсы со скоморохами в Губернаторском саду – Ярославский художественный музей. Также гостей ждут музей истории города Ярославля, музей Н.А. Некрасова «Карабиха», Ярославский планетарий, Ярославский зоопарк. Каждый из государственных музеев областного центра в один из дней фестиваля «Главная Масленица страны» продлит время работы на час.



На Советской площади ежедневно будет работать каток. Для гостей и жителей области подготовлена концертная программа, состоятся конкурс частушек, игры и забавы с блинами, «Праздник тещи».



В день закрытия «Главной Масленицы страны», 18 февраля, все желающие смогут увидеть реконструкцию старинной ярославской традиции «Столбы». Цель праздничного действа – тщательно рассмотреть участников гуляний, чтобы выбрать жениха или невесту. Для этого наряженные молодые люди замирали на несколько минут, осматривались по сторонам, а затем продолжали движение.



На стадионе «Спартаковец» в этот день состоится большой спортивный праздник – показательный кулачный бой «Стенка на стенку». Более 500 спортсменов-единоборцев в костюмах покажут, как проходило на Руси это народное состязание. Будут работать интерактивные площадки, где желающие попробуют свои силы в метании полена, подъеме гири, ударе по боксерской груше и перетягивании каната.



Завершится фестиваль на острове Даманском. В программе: покорение масленичного столба, футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей с метлами, метание валенок, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка и в финале – традиционное сжигание чучела Масленицы.