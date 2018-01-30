|3 февраля с 15 до 17 часов на Советской площади в Ярославле пройдет акция в поддержку олимпийской сборной страны.
В программе мероприятия – флешмоб «Под флагом России», спортивная лотерея-розыгрыш призов среди всех гостей и участников акции, а также мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с легендами ярославского хоккея – экс-капитаном команды «Локомотив» Ильей Гороховым и центральным нападающим Владимиром Самылиным.
– Уважаемые ярославцы! 3 февраля приходите на Советскую площадь, – обратился к жителям области Илья Горохов. – Если вам важен результат нашей команды, важен каждый наш спортсмен, прошу вас вместе со мной поддержать наших ребят, которые поедут в Корею и будут завоевывать для России золотые медали.
Пришедшие на площадь смогут принять участие в интерактивных конкурсах «Гладиаторские бои» и «Крестики-нолики», юмористических эстафетах и сумоболе от парка активного и семейного отдыха «Забава». Победители получат подарки.
Кроме того, для участников митинга состоится концерт шоу-группы «Ярче».
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