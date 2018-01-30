|Ярославский фестиваль «Главная Масленица страны» стал самым популярным празднованием Масленичной недели в 2018 году. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат» на основании данных о запланированных поездках.
В топ-10 популярных на Масленицу туров вошли Ярославль, Подмосковье, Владимир, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Алтайский край, Кострома, Карелия и Великий Новгород. Москва и Санкт-Петербург в исследовании не участвовали.
По данным агентства, в 2017 году ярославскую Масленицу посетили 350 тысяч человек. При этом 15 тысяч человек приезжали на несколько дней и останавливались в отелях региона. Самыми востребованными городами у гостей области на Масленичной неделе стали Ярославль, Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:45
31 просмотров
2018.01.30 Открыт прием заявок на участие в программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 2018.01.30 Решение отдельных вопросов благоустройства передано органам местного самоуправления2018.01.30 Ярославское предприятие поставит продукцию для «РусГидро» на 117 миллионов рублей 2018.01.30 Тутаевский район присоединяется к интерактивному порталу «Решаем вместе!»2018.01.30 Пять многодетных семей бесплатно получили в собственность земельные участки в Большесельском районе