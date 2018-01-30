​Ярославский фестиваль «Главная Масленица страны» стал самым популярным празднованием Масленичной недели в 2018 году. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат» на основании данных о запланированных поездках.



В топ-10 популярных на Масленицу туров вошли Ярославль, Подмосковье, Владимир, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Алтайский край, Кострома, Карелия и Великий Новгород. Москва и Санкт-Петербург в исследовании не участвовали.



По данным агентства, в 2017 году ярославскую Масленицу посетили 350 тысяч человек. При этом 15 тысяч человек приезжали на несколько дней и останавливались в отелях региона. Самыми востребованными городами у гостей области на Масленичной неделе стали Ярославль, Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.