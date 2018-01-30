​Воспитанники рыбинского технопарка «Кванториум» представили свои разработки сотрудникам крупных промышленных предприятий региона: ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Рыбинский завод приборостроения», АО «ОДК – Газовые турбины» и других.



Юные ученые, от 9 до 17 лет, защищали 14 проектов, часть из которых, по мнению педагогов, в дальнейшем могут превратиться в серьезные стартапы. Например, «Умный дом» – система, которая сама обеспечивает себя энергией за счет альтернативных источников. Или «Умный контейнер для сбора мусора» – он открывается бесконтактно, при поднесении руки, и оснащен датчиком заполненности. Проект «Автономный бот для подводной съемки» уже заинтересовал операторов-дайверов, которые снимали на Рыбинском водохранилище историю о затопленной Мологе.



– Сегодня у нас «проба пера». И хотя официально мы работаем только три месяца, но нам уже есть что показать, – отметила директор «Кванториума» Татьяна Талова. – Хочется, чтобы идеи наших одаренных детей получили дальнейшее развитие, и очень интересно, как к этим проектам отнесется промышленность.



Среди разработок – коптер-пожарный, водонапорная башня, сверхгенеративный радиоприемник и даже автомобиль, на котором нельзя врезаться в стену: радиомодель со специальной противоаварийной системой, не допускающей столкновения машины с препятствием.



– Чрезвычайно любопытное мероприятие. Мы сегодня здесь видим первые защиты проектов, которые показывают потенциал ребят, это для нас действительно интересно, – поделился директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Барвинок. – Мы планируем, что в детском «Кванториуме» будут рассматривать и проекты, актуальные сегодня для нашего предприятия, которые будут иметь для нас практическую значимость. Мы уже приготовили 15 тем для проектов и в ближайшее время планируем провести новую встречу, для того чтобы специалисты «Сатурна» дали более развернутые пояснения, обозначили цели и задачи данных проектов.