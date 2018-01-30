|30 января пять многодетных семей получили правоустанавливающие документы на участки в Большесельском районе, которые бесплатно предоставлены им в собственность. Земля для ведения личного подсобного хозяйства выделена в деревнях Миглино, Игрищи и Васенино, а также в селе Дунилово.
– По поручению Президента России Владимира Путина федеральным Правительством разработан ряд мер по поддержке молодых и многодетных семей, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Улучшение условий проживания является первоочередным вопросом для многих ярославских семей, особенно многодетных. Одно из направлений работы по решению этой проблемы – обеспечение их бесплатными земельными участками, в том числе под индивидуальное жилищное строительство. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова и регионального Правительства. На сегодняшний день на территории Ярославской области бесплатно предоставлено в собственность более 3470 земельных участков отдельным категориям граждан, из них более 2390 – многодетным семьям.
Семья Буланиных, воспитывающая троих детей, получила участок в деревне Васенино. В очереди на бесплатное предоставление земли в собственность они стояли меньше года.
– Несмотря на то, что мы живем в Ярославле, решили встать в очередь в Большесельском районе, так как хотели быстрее получить участок, – рассказала Марина Буланина. – Планируем построить дом, чтобы дети росли на свежем воздухе. Участок хоть и небольшой – чуть более 7 соток, но место отличное: подъезд хороший, речка и лес рядом.
Всего в Большесельском муниципальном районе многодетным семьям предоставлено 57 участков, из них восемь было выделено в прошлом году. На сегодняшний день на учете на получение земли стоят 10 многодетных семей.
Как рассказала заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, в очередь на получение земли можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении региона, независимо от места проживания. Поэтому иногда целесообразнее встать на учет в том муниципальном районе или городском поселении, где более активно идет предоставление участков или список претендентов на них невелик.
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