​Жители Тутаевского района в ближайшее время смогут направлять свои сообщения на интерактивный портал «Решаем вместе!». Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и глава района Дмитрий Юнусов.



– Ресурс работает 4 месяца, и к нему уже подключены Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, а также Ярославский район, – отметила Екатерина Троицкая. – Жители этих муниципальных образований оценили преимущества портала. С ним решать вопросы, связанные с благоустройством, уборкой территорий, уличным освещением, стало гораздо легче. Он стал единым окном, через которое можно сообщить обо всех этих проблемах, внести свои предложения по улучшению качества жизни в различных населенных пунктах. Так мы решаем задачу, поставленную перед регионами Президентом России Владимиром Путиным, – создаем комфортную среду в городах и поселках.



Через портал «Решаем вместе!» к настоящему времени поступило более 1300 сообщений, зарегистрировано 1600 пользователей, свыше 7 тысяч посещений. Большую часть заявлений пользователи оставляют в разделах «Дом, придомовые территории», «Транспорт» и «Дом. ЖКХ».



Чаще всего проблемы касаются правил уборки во дворах, освещения и нарушения графика работы транспорта. Ответ профильный орган власти обязан дать в течение 10 рабочих дней.



– Жители Тутаева очень активны, поэтому уверен, что ресурс будет пользоваться популярностью, – сказал Дмитрий Юнусов. – Он повысит качество работы администраций и уровень доверия граждан к органам власти.



В соответствии с графиком, утвержденным губернатором Дмитрием Мироновым, в феврале к порталу «Решаем вместе!» будут подключены Ростовский и Угличский районы.