​Подведены итоги работы Координационного совета по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области. Совет начал работу в мае 2017 года. За восемь месяцев проведено четыре заседания с участием крупнейших российских промышленных предприятий: ПАО «Северсталь», ПАО «Татнефть», ПАО «РусГидро», АО «Объединенная судостроительная корпорация». В кооперационные процессы вовлечено 102 предприятия Ярославской области, заключены контракты на сумму 182,5 миллиона рублей.



– Прошедший год продемонстрировал высокую активность предприятий в налаживании связей внутри региона, их сотрудничестве с крупными российскими компаниями, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Это одна из форм стимулирования производственной деятельности, актуальность которой обозначил Президент РФ Владимир Путин.



С компанией «РусГидро», реализующей задачи по импортозамещению, регион выстраивает сотрудничество по нескольким направлениям в рамках подписанного в прошлом году соглашения. Одним из предприятий Ярославской области, вошедших в производственные цепочки ПАО «РусГидро», стала компания «Дизель», заключившая договоры на поставку продукции на общую сумму 117 миллионов рублей. Предприятие работает на рынке малой автономной энергетики с 2006 года и сегодня является крупнейшим по объему выпуска производителем дизельных генераторов в России в сегменте от 16 до 1000 кВт единичной мощности. Его клиентами являются более 1700 российских и зарубежных предприятий. В штате организации трудятся порядка 200 человек.



– Мы, как представители бизнес-сообщества, заинтересованы в развитии кооперационных связей. Для нас это не только возможность поиска новых контрагентов и партнеров для сбыта продукции за пределами региона, но и выход на новый рынок высокого уровня, – отметил директор ООО «Компания «Дизель» Андрей Шепеляев.



Также ярославские предприятия активно наращивают сотрудничество с ПАО «Татнефть». Контракты с холдингом заключили АО «Ярославль-Резинотехника» – на сумму 30 миллионов рублей, ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» – на 3,5 миллиона. Кроме того, подписано восемь рамочных договоров с региональными промышленниками сроком на 5 лет. Участниками этих соглашений стали компании «Русская механика», ПКФ «Силуэт», «Угличкабель», «Ангстрем-ИП», микроэлектронная фирма «Оникс», ХК «Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ», Ярославский завод металлических конструкций и «Русская резина».