​С 2018 года решение отдельных вопросов благоустройства в Ярославской области от региональных органов государственной власти вновь передано органам местного самоуправления.



В конце декабря 2017 года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по утверждению правил благоустройства и осуществлению контроля за их соблюдением отнесены к предметам ведения органов местного самоуправления поселений и городских округов.



Напомним, что в соответствии с областным законом «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере благоустройства» в течение 2017 года вопросами нормативного обеспечения и контроля в сфере благоустройства в регионе занимались департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и инспекция административно-технического надзора Ярославской области. Однако в связи с изменившимся федеральным законодательством указанный областной закон в январе 2018 года признан утратившим силу.



При этом должностные лица инспекции в соответствии с региональным законодательством по-прежнему будут составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать административные дела в сфере благоустройства. Изменится лишь формат работы инспекции. Если ранее правонарушения в указанной сфере самостоятельно выявлялись и пресекались в ходе рейдовых проверок инспекции, то теперь выявление фактов несоблюдения чистоты и порядка на территориях станет делом муниципальных органов власти.



Разумеется, сообщать о таких фактах могут и неравнодушные жители области. Работа же инспекции во многом будет строиться на основании актов о выявленных нарушениях, составленных органами местного самоуправления, а также обращений граждан и любых иных заинтересованных лиц, сообщений в средствах массовой информации о нарушениях правил благоустройства. Методическое сопровождение деятельности по благоустройству населенных пунктов региона также по-прежнему останется за департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.



Данные нововведения повысят контролирующую роль общественности и органов местного самоуправления в надлежащем содержании объектов благоустройства и позволят и далее обеспечивать права граждан на благоприятную окружающую среду.