​В созданном региональным Правительством Агентстве ипотечного жилищного кредитования Ярославской области (АО «АИЖК ЯО») начался прием заявок на льготную ипотеку от семей с детьми.



– В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, у которых до 2022 года появится второй или третий ребенок, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – Новые правила позволяют таким семьям взять ипотеку под 6 процентов годовых.



Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет, третий ребенок – пяти лет. Если у заемщика в срок действия льготной ставки на второго ребенка родится третий, действие ставки в 6 процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок пользования субсидированной ставкой составит 8 лет.



– На территории Ярославской области сегодня 6 процентов – это самая низкая ставка по ипотеке, – отметил врио генерального директора АО «АИЖК Ярославской области» Валерий Кузнецов. – При наличии полного пакета документов одобрение займет от часа до двух дней.



Льготная ставка действует только при покупке недвижимости на первичном рынке. Приобрести можно готовую и строящуюся квартиру, дом с земельным участком или таунхаус. Размер займа не должен превышать 80 процентов от стоимости недвижимости и суммы 3 миллиона рублей.



Граждане, у которых уже есть ипотека, могут ее пере­оформить. По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан на приобретение нового жилья не позднее чем за 6 месяцев до подачи заявки, если не было просрочек. Действует такое же ограничение по объемам финансирования, как и при получении льготной ипотеки.



По оценке Министерства строительства Российской Федерации, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.



Справка



Заявку на получение кредита можно подать через сайт агентства («Ярипотека.рф») и в офисе по адресу: Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 12. Заявка подается со стандартным пакетом документов и свидетельствами о рождении детей.