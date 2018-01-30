​Одна из финальных встреч первого этапа отбора общественных территорий населением Рыбинска в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» прошла в школе №28.



Около 100 местных активистов, среди которых были работники сферы образования, директора рыбинских школ, ученики старших классов, собрались для обсуждения благоустройства площадки между школами №18 и 28. Сейчас она находится в заброшенном состоянии и служит местом для выгула собак. А преподавателям и родителям хочется видеть здесь территорию для встреч, общения, прогулок детей и занятий спортом. Такую возможность дает губернаторская программа «Решаем вместе!». Родители и ученики активно подключились к интернет-опросу на портале vmeste76.ru, организовали информационную кампанию в социальных сетях в поддержку своего объекта, и сейчас он входит в тройку лидеров общего рейтинга.



Говоря о дальнейших этапах отбора, начальник организационного отдела управления делами администрации города Рыбинска Александр Смирнов призвал горожан не останавливаться на достигнутом:



– Онлайн-голосование показало, что Рыбинск – самый активный город в Ярославской области. Также у нас в 15 торговых центрах размещены так называемые «избирательные урны», куда вы можете опустить анкеты. Дополнительно проводятся встречи, на которых мы готовы выслушать все ваши предложения. Первый этап обсуждения завершится 31 января, и все еще может измениться. Мнение жителей станет основой для формирования короткого листа из 15 объектов.



Встреча в школе показала единодушие собравшихся. Практически каждый отдавал предпочтение включению в список объектов для благоустройства в рамках программы «Решаем вместе!» именно территории между школами. Один из дополнительных аргументов в пользу такого выбора озвучила депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова.



– Площадка между 18-й и 28-й школами – это несколько гектаров заброшенной, запущенной земли. Мы ее каждый год кое-как приводим в порядок своими силами, – сказала Лариса Ушакова. – Нам надо расставить приоритеты. Нельзя разрываться. У нас огромный плюс: 18 марта за эти территории могут проголосовать дети с 14 лет, которые здесь учатся, поэтому берите их с собой, когда пойдете на выборы. Для этой площадки уже есть проект, дополнительных затрат не потребуется.



Предварительный отбор общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» продлится до 12.00 31 января. Проголосовать можно как онлайн, на сайте vmeste76.ru, так и очно, через анкетирование в общественных местах.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.