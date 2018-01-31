​В стратегии «10 точек роста» отражены перспективные для ярославского АПК направления, в том числе производство овощей закрытого грунта, органическое земледелие, аквакультура. О том, как они будут развиваться, губернатор Дмитрий Миронов рассказал, отвечая на вопросы журналистов, на пресс-конференции 31 января.



– За прошедший год только в сфере АПК мы сформировали инвестиционный портфель из более чем 40 проектов на общую сумму 35 миллиардов рублей, часть из них уже в стадии реализации, – отметил Дмитрий Миронов. – Благодаря этому до конца 2019 года в регионе будет создано около тысячи новых рабочих мест.



Губернатор добавил, что особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых и модернизацию имеющихся объектов. Так, тепличный комбинат «Ярославский», который обеспечивает область овощами, в 2019 году планирует увеличить объемы более чем в два раза – с 8 до 17 тысяч тонн ежегодно. В Ростове строится крупный тепличный комплекс с круглогодичным циклом выращивания томатов, зелени. В Ярославском районе в 2018 году стартует российско-итальянский проект по строительству теплиц для выращивания ягод. В Ростовском районе будет создано современное цветоводческое хозяйство – соответствующее соглашение с компанией «Ярбиотех» Правительство региона подписало на агровыставке «Золотая осень» в прошлом году.



Ряд проектов в сфере АПК реализуется в рамках формирования кластеров: сырного, картофельного, рыбного.



– Кластерная политика поможет грамотно и эффективно реализовать наш потенциал в этой сфере, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Важно, что все проекты предполагают создание новых рабочих мест.



Глава региона сообщил, что более миллиарда рублей будет вложено в развитие аквакультуры. В регионе для этого хорошие природные условия, есть база для подготовки кадров – Пошехонский аграрно-технический техникум. Строится крупный рыбный комплекс в Ростове, скоро будет запущен крупный проект по производству и переработке форелевых видов рыб в Большом Селе. Пошехонский рыбозавод выращивает форель. Есть фермеры, которые разводят сиговые виды рыб.



Дмитрий Миронов также обозначил планы по выводу ярославской органической продукции на международный рынок после принятия федерального закона, регулирующего эту сферу. Сегодня по органике регион на лидирующих позициях в стране. Ведущий производитель такой продукции, «АгриВолга», запустил новый животноводческий комплекс на 1200 голов. Выпускаемые здесь мраморная говядина, баранина, молоко востребованы в столице.



Правительство области оказывает всестороннюю поддержку в расширении рынков сбыта как крупным, так и мелким сельхозпроизводителям. В конце прошлого года в Ярославле открылся первый магазин органических продуктов питания, 10 фермерских лавок. В этом планируется запуск порядка 20 таких торговых точек.