​Правительство области продолжает работу по восстановлению производства на ЯНПЗ имени Менделеева и Ярославском ликеро-водочном заводе. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил 31 января на пресс-конференции в ярославском КЗЦ.



– Когда я встречался с жителями Тутаевского района в конце 2016 года, первый вопрос был именно о нефтеперерабатывающем заводе, – рассказал Дмитрий Миронов. – Состояние было удручающим – клубок проблем. Мы взялись за их решение, вместе с руководством банка МКБ приняли на себя обязательства, что ликвидируем долги по заработной плате и постараемся сохранить коллектив. Мы заключили соответствующее соглашением с банком, подписали его в рамках ПМЭФ-2017. По соглашению сумма инвестиций в развитие завода составит 4,5 миллиарда рублей.



Глава региона отметил, что на первом этапе запуска завода и восстановления производственного процесса уже вложено более 1,5 миллиарда рублей. Это позволило сохранить всех сотрудников предприятия – более 400 человек. Инвестором разработан план перспективного развития завода.



– Не все идет так быстро, как хотелось бы, но есть уверенность в том, что предприятие будет работать, – добавил Дмитрий Миронов.



Он также сообщил, что производство ликеро-водочной продукции на ЯЛВЗ планируется запустить в этом году. Линия по выпуску минеральной воды уже работает.



– Ликеро-водочный завод – предприятие с многолетней историей. Его возрождение – это возрождение нашего ярославского бренда алкогольной продукции, – отметил губернатор. – Традиции есть, они сохранены. Коллектив, технологи готовы работать. Мы провели переговоры с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, определен руководитель предприятия. Думаю, мы запустим производство ликеро-водочной продукции уже в текущем году. А это 200 новых рабочих мест и серьезный взнос в региональный бюджет.