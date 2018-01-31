​В Ярославской области на базе 26 учреждений социального обслуживания, действующих в каждом муниципальном образовании, функционируют пункты проката средств реабилитации. Здесь пожилые люди, инвалиды или граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут взять во временное пользование средства реабилитации. Трости, костыли, коляски и многое другое за очень умеренные деньги можно арендовать на срок до трех месяцев.



– Все 26 муниципальных учреждений соцобслуживания региона финансируются за счет областного бюджета. Обновляются пункты проката ежегодно. Также ежегодно мониторим перечень наименований, при необходимости его расширяем, – рассказал заместитель начальника отдела развития учреждений соцобслуживания департамента труда и соцподдержки населения области Дмитрий Кузин.



Ассортимент предоставляемых напрокат средств достаточно широк. Сейчас на время можно взять и приспособления для ухода за больными людьми: столики для кормления, сиденья в ванну, подголовники для мытья головы, массажные коврики, приспособления для самообслуживания. Все это выдается гражданам как на базе учреждения социального обслуживания, так и на дому, в том числе в рамках выездов социальной мобильной службы в отдаленные населенные пункты области. Для этого надо только заключить договор.



– Цены у нас социальные. Например, сломал человек ногу, и, чтобы не покупать новые костыли, которые сейчас стоят 2 тысячи рублей, он приходит к нам. Мы оформляем договор, он получает костыли и пользуется ими месяц. Получается 4 рубля 20 копеек в сутки на 30 дней. Это намного дешевле, – отметила заведующая отделением срочного социального обслуживания центра социального обслуживания населения Кировского района Елена Потехина.



В последнее время у ярославцев очень востребован инвентарь для занятий скандинавской ходьбой. Сейчас департамент труда и социальной поддержки населения разрабатывает тариф на сдачу его в аренду.