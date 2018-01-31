|В Рыбинске на улице Тракторной будет построена новая школа. Она откроется в 2020 году. Об этом губернатор Дмитрий Миронов рассказал на пресс-конференции, которая прошла 31 января.
– На ее строительство мы получим 440 миллионов рублей из федерального бюджета, – сообщил Дмитрий Миронов. – Предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов. Я уверен, что в 2020 году в новой школе прозвучит первый звонок.
Микрорайон Слип, где будет построено учебное учреждение, в последние годы активно развивается, и школа здесь очень нужна. Однако строительство ее откладывалось уже много лет.
В прошлом году Ярославская область приняла участие в конкурсном отборе проектов региональных программ, направленных на создание новых мест в образовательных учреждениях. В итоговый перечень объектов вошла и школа на Тракторной.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:45
30 просмотров
2018.01.31 Дмитрий Миронов: «Реконструкция моста через Которосль в Ярославле будет завершена весной»2018.01.31 Для строительства Карабулинской развязки рассматривается концессионное соглашение2018.01.31 Пять многодетных семей бесплатно получили земельные участки в Ярославском муниципальном районе2018.01.31 Дмитрий Миронов: «Ярославль без футбольного праздника не останется»2018.01.31 Ярослав Рыбаков: «Призываю всех прийти в субботу на Советскую площадь и поддержать наших олимпийцев!»