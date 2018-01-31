​В Рыбинске на улице Тракторной будет построена новая школа. Она откроется в 2020 году. Об этом губернатор Дмитрий Миронов рассказал на пресс-конференции, которая прошла 31 января.



– На ее строительство мы получим 440 миллионов рублей из федерального бюджета, – сообщил Дмитрий Миронов. – Предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов. Я уверен, что в 2020 году в новой школе прозвучит первый звонок.



Микрорайон Слип, где будет построено учебное учреждение, в последние годы активно развивается, и школа здесь очень нужна. Однако строительство ее откладывалось уже много лет.



В прошлом году Ярославская область приняла участие в конкурсном отборе проектов региональных программ, направленных на создание новых мест в образовательных учреждениях. В итоговый перечень объектов вошла и школа на Тракторной.