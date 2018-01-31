​3 февраля на Советской площади в Ярославле пройдет акция в поддержку олимпийской сборной России. Прославленный ярославский спортсмен, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Ярослав Рыбаков пригласил принять участие в этом мероприятии всех жителей области.



– Дорогие ярославцы! Приглашаю вас принять участие в этом крайне важном мероприятии, – сказал Ярослав Рыбаков. – Поддержка страны, болельщиков очень важна для спортсменов. Она придает силы и уверенности в себе. Это особенно значимо сейчас, когда российские атлеты оказались в такой непростой ситуации. Поэтому призываю всех не оставаться дома этим субботним днем, а прийти на Советскую площадь и поддержать тех, кто отправится в Корею.



В играх этого года примут участие пять спортсменов-фристайлистов из Ярославской области. Для троих из них – Максима Бурова, Любови Никитиной и Станислава Никитина – это первая Олимпиада. А Павел Кротов и Илья Буров олимпийский опыт уже имеют.



С 15.00 на Советской площади развернутся сразу несколько интерактивных площадок. Пройдут гладиаторские бои, юмористические эстафеты. Парк активного и семейного отдыха «Забава» проведет для всех желающих игру «Сумобол».



Кроме того, состоятся мастер-классы по фигурному катанию, а также хоккею, которые проведут легенды ярославского спорта хоккеисты Илья Горохов и Владимир Самылин.



Запланирован розыгрыш специальной спортивной лотереи. В нем могут принять участие все пришедшие на мероприятие гости.