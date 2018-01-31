|На время проведения в России Чемпионата мира по футболу в центре Ярославля установят большие экраны, на которых будут транслироваться матчи с участием сборной страны. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил на пресс-конференции 31 января.
– Ярославская область – регион спортивный. Здесь любят спорт, здесь спортом занимаются. И без футбольного праздника мы не останемся, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы предусмотрели целый ряд мероприятий, которые позволят соприкоснуться с мировым футболом, поболеть за нашу сборную.
Дмитрий Миронов добавил, что большим вкладом в развитие спортивной инфраструктуры региона станут проекты, реализованные в рамках подготовки к Чемпионату мира на стадионах «Шинник» и «Славнефть» в Ярославле. Благодаря этому профессиональные спортсмены и любители получат возможность заниматься на модернизированных объектах.
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