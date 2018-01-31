​Пять многодетных семей сегодня получили правоустанавливающие документы на землю в Ярославском муниципальном районе. Участки в селе Спас-Виталий предоставлены им в собственность бесплатно.



– Ярославская область занимает активную позицию по поддержке многодетных семей. Выполняя поручение главы государства Владимира Путина, мы усилили работу по предоставлению им земельных участков для строительства жилья, – подчеркнул заместитель председателя областного Правительства Роман Колесов. – В прошлом году сформировано более 700 участков для бесплатного предоставления их в собственность льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям.



В числе получивших документы – семья Кечиных.



– Безусловно, мы очень рады, – сказала Маргарита Кечина. – Площадь участка порядка 10 соток. Место отличное, недалеко от города. В селе есть практически все: детский сад, школа, клуб, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, даже библиотека. Кроме того, имеется возможность подвести к участку электричество и газ.



В настоящее время в регионе бесплатно предоставлено в собственность более 3470 земельных участков отдельным категориям граждан, из них более 2390 – многодетным семьям. Кроме того, в рамках регионального закона №14-з, инициированного губернатором Дмитрием Мироновым, земельные участки в аренду без проведения торгов получили около 150 многодетных семей.



В Ярославском муниципальном районе всего бесплатно предоставлено в собственность более 470 земельных участков, в том числе более 450 – многодетным семьям. На учете на предоставление участков состоят 985 многодетных семей. В прошлом году в районе предоставлено 65 участков.



– В очередь на получение земли можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении области, независимости от места проживания заявителя, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Поэтому иногда целесообразнее встать на учет в том муниципальном районе или городском поселении, где более активно идет предоставление участков или не так много желающих. Получить информацию о бесплатном предоставлении земельных участков различным категориям граждан в Ярославской области можно на сайте департамента имущественных и земельных отношений: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.