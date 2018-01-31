|Правительство области продолжает искать источники финансирования для строительства Карабулинской развязки в Ярославле.
– И для инфраструктуры города, и для решения вопроса транспортной загруженности этот проект очень важен, – отметил Дмитрий Миронов в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции. – Проектно-сметная документация есть, все экспертизы уже пройдены. Дело за малым – финансирование.
Строительство развязки предполагает серьезные затраты, только на первом этапе реализации потребуется порядка 12 миллиардов рублей.
Региональные власти уже обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение Министерству транспорта РФ включить проект «Карабулинская развязка» в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010 – 2020 годы». Однако, как подчеркнул глава региона, Правительство области этим не ограничивается. В частности, рассматривается возможность привлечения частного бизнеса и заключения концессионных соглашений.
– Мы будем делать все возможное, чтобы реализовать этот проект, – сказал Дмитрий Миронов.
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