​В этом году в регионе будет отремонтировано не менее 170 километров дорог регионального и местного значения, из них 80 километров – на территории Ярославской агломерации. Такие цифры сегодня на пресс-конференции озвучил губернатор Дмитрий Миронов.



– В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета нам выделено 730 миллионов рублей, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом, – сообщил Дмитрий Миронов. – С учетом софинансирования из регионального и муниципальных бюджетов на Ярославскую агломерацию мы направим порядка полутора миллиардов рублей. Проектно-сметная документация по всем областным объектам уже подготовлена, экспертные оценки получены.



Помимо планового ремонта дорог, в текущем году в областном центре будет завершена реконструкция моста через Которосль.



– Это очень серьезный объект, в прошлом году по поручению Президента России были выделены средства на его строительство, – отметил Дмитрий Миронов.



Строительство моста будет завершено уже весной 2018 года.



Акцент также будет сделан на дороги опорной сети. Это участок между Тутаевом и Рыбинском, Ярославль – Углич и Ярославль – Тутаев (левый берег), гаврилов-ямская дорога. Отремонтированы будут и центральные улицы моногородов Гаврилов-Яма, Тутаева, Ростова, а также поселка Песочное в Рыбинском районе.