|31 января состоялась встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексея Гордеева с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы регионального развития, а также план работы Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на 2018 год, с учетом тех проблемных вопросов, которые ставят субъекты округа.
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев отметил роль полпредства в формировании консолидированного мнения регионов и выражении их позиции по ключевым направлениям деятельности комиссии.
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