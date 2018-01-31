​31 января состоялась встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексея Гордеева с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком.



В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы регионального развития, а также план работы Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на 2018 год, с учетом тех проблемных вопросов, которые ставят субъекты округа.



Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев отметил роль полпредства в формировании консолидированного мнения регионов и выражении их позиции по ключевым направлениям деятельности комиссии.