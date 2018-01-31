​Сегодня, в эпоху цифровой экономики и нехватки времени, именно электронные способы получения государственных и муниципальных услуг, а также получение подобных услуг через МФЦ становится наиболее востребованным.



В настоящее время в Ярославской области действуют 21 филиал МФЦ и 19 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг населению по принципу одного окна. Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области.



– Каждый день примерно 500 человек заходят подтвердить свою учетную запись на сайт госуслуг. Это значит, что ресурс востребован и удобен в использовании, – отметил руководитель государственного автономного учреждения «МФЦ» Александр Воронцов. – Для улучшения качества обслуживания и получения обратной связи, насколько электронными услугами и сервисами МФЦ удовлетворены жители, с 1 февраля этого года центры «Мои Документы» организуют поквартирный обход граждан Ярославской области. Нам важно, чтобы как можно больше жителей узнали о возможностях МФЦ и электронных услугах. Это позволит им экономить не только время, но и деньги.



Стоит отметить, что с 2017 года появилась возможность экономии семейного бюджета до 30 процентов при получении государственных и муниципальных услуг через портал госуслуг. Например, оформление заграничного паспорта нового образца вместо 3500 рублей – 2450, получение или замена водительского удостоверения вместо 2000 – 1400 рублей.



Во время поквартирного обхода жителей также будут информировать о новом сервисе, доступном в МФЦ и на портале госуслуг, – оформлении заявления о голосовании по месту пребывания, что особенно актуально в преддверии президентских выборов.



– На выборах в прошлом году в Ярославской области впервые в России применялась возможность голосования по месту нахождения. С легкой руки ярославцев ее окрестили «Голосуй, где живешь», – сказал председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Во время выборов Президента России 18 марта порядок голосования по месту нахождения будет применен по всей стране. Нам важно проинформировать всех жителей и о самих выборах, и о возможности голосования по месту пребывания.



Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей постоянной регистрации.



Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения нужно подать заранее. Это можно сделать, посетив МФЦ или онлайн, если есть регистрация на портале госуслуг.



Прием таких заявлений начался 31 января и заканчивается 12 марта.



Во время поквартирного обхода жителям будет предложено ответить на несколько коротких вопросов о госуслугах и качестве их предоставления.



Законных представителей, выполняющих поквартирный обход, можно узнать по бейджам «Мои Документы». Фамилия и имя обходчика должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель должен иметь при себе.