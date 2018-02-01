​В связи с переходом на работу в Министерство природных ресурсов директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрия Фирсова исполняющим обязанности директора департамента назначен Дмитрий Пеньков.



С сентября 2017 года Дмитрий Пеньков на посту заместителя директора департамента курировал работу отдела государственного экологического надзора и разрешительной деятельности, а также отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и контрольно-аналитической деятельности в части контроля и анализа деятельности управления. Является заместителем главного государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Ярославской области.



Трудовую деятельность Дмитрий Пеньков начал в управлении Росприроднадзора по Ярославской области с 2010 года, где исполнял обязанности заместителя руководителя управления.