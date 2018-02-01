​1 февраля в Борисоглебском районе прошла проверка соблюдения законодательства при проведении сплошной рубки деревьев арендаторами лесных участков.



– Особое внимание в рамках рейдов уделяем вопросам соблюдения техники безопасности при проведении работ, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Арендаторы Угличского и Борисоглебского районов одни из немногих в России уже начали использовать современную технику – харвестеры и форвардеры. Она заменяет практически целую бригаду рабочих, сводя риски несчастных случаев к нулю. Использование таких машин дает хорошую экономию арендатору и положительно влияет на состояние лесных участков, так как после заготовки древесины не остается порубочных остатков. Делянки находятся в нормативном состоянии, а это залог пожарной безопасности в лесу.



Техникой с помощью компьютера из кабины управляет оператор, приводя ее в движение гидравлической системой. Использование таких машин позволяет в пять раз эффективнее организовать работу по сплошной рубке.