​Большая семейная развлекательно-игровая программа развернется 3 февраля на Советской площади в Ярославле. Игры и конкурсы для жителей и гостей города приготовил парк активного отдыха «Забава». Веселые старты, сумобол и другие состязания станут частью акции, направленной на поддержку нашей олимпийской сборной. Мероприятие начнется в 15.00.



– Дорогие друзья, ярославцы! Настало время, когда мы должны поддержать наших олимпийцев. Мы приглашаем всех принять участие в такой нужной и важной акции и прийти на Советскую площадь 3 февраля! – сказала руководитель анимации парка «Забава» Елена Лобанова. – Ну а чтобы вы не заскучали, наш парк приготовил очень насыщенную и интересную программу. Мы привезем с собой все самое яркое и интересное. Будут эстафеты, бег в больших костюмах, битва огромными битами. Мы обещаем: будет весело! Приходите сами и приводите всех своих родных и друзей!



Кроме юмористических стартов программа мероприятия включает в себя мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Своим опытом со всеми желающими поделятся известные ярославские спортсмены.



Кроме того, в программе праздника – розыгрыш лотереи и флешмоб «Под флагом России».