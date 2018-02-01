​Завершился первый этап публичных обсуждений губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В Рыбинске в его рамках состоялось 12 встреч с общественностью, которые прошли во всех микрорайонах города. Последняя – вчера в БИЦ «Радуга».



– Публичные встречи посетили более тысячи человек, обсуждения проходили на общественных площадках, в трудовых коллективах, профессиональных сообществах, – рассказала председатель комитета по развитию местного самоуправления Наталья Жигачева. – Активно поработали депутаты, которые инициировали собрания в своих округах. Спасибо вам всем за вашу гражданскую позицию и неравнодушие! Объединившись, мы можем многое, в том числе сделать наш город еще красивее и комфортнее.



Депутаты Ярославской областной Думы Евгений Сдвижков, Лариса Ушакова, Владимир Беспалько призывали горожан выбрать один объект и коллективно поддержать его. Так голоса не распадутся, и можно будет сосредоточить усилия на конкретной территории. Жители района признались, что ждали окончания первого этапа отбора, чтобы в последний момент массово проголосовать за бульвар Победы.



Следующим этапом станет создание эскизов для территорий-лидеров. Их нарисует творческая молодежь – студенты-архитекторы, будущие инженеры и дизайнеры. Эти дизайн-проекты вновь представят жителям, чтобы горожане могли внести свои предложения. Обсуждения начнутся в феврале. Итоговым днем отбора станет 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.