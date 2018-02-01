​6 февраля в ярославском Дворце молодежи состоится итоговый форум «Ярославский управдом». В прошлом году его выездные мероприятия прошли во всех муниципальных районах и городских округах области. Участие в них приняли более 2,5 тысячи человек.



Форум «Ярославский управдом» – это новый формат взаимодействия жителей с представителями органов власти, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Он организован по поручению губернатора Дмитрия Миронова с целью навести порядок в сфере управления многоквартирными домами.



– На форуме в Ярославле 6 февраля будут работать тематические площадки, посвященные деятельности управляющих организаций, ремонту многоквартирных домов, а также теме комфортной городской среды, – рассказала главный государственный жилищный инспектор Ярославской области, директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова. – Мы расскажем о реформе в жилищном законодательстве, о том, какие права есть у жителей домов. Важно, чтобы каждый житель понимал, что зона его ответственности не заканчивается у двери его квартиры, а продолжается и на лестничной площадке, и во дворе. Главная цель нашей работы – создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан.



Организатором форума выступил департамент государственного жилищного надзора Ярославской области совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов и ярославской региональной общественной организацией «Ассоциация собственников жилья «Ярославия».



Справка



Мероприятие состоится 6 февраля в ГАО ЯО «Дворец молодежи» (Ярославль, пр. Ленина, 27). Регистрация с 14.00 до 14.30.



Программа мероприятия размещена на официальном сайте департамента государственного жилищного надзора Ярославской области в разделе «Форум «Ярославский управдом».