​По результатам реализации мер имущественной поддержки предпринимателей Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области (Ярославский бизнес-инкубатор) на 7-м месте в рейтинге РБК за 2017 год в России.



В настоящее время резиденты бизнес-инкубатора – 41 компания, 23 из них заселились в прошлом году. С 2009 года, за 9 лет работы, здесь размещалось 180 резидентов, которые создали более 600 рабочих мест. 80 процентов из этих проектов продолжают работать – это один из самых высоких показателей в России.



Кроме того, на сопровождении в Корпорации развития МСП находится 58 стартапов, многие из них являются инновационными. Также в 2017 году специалисты корпорации провели более ста образовательно-консультационных мероприятий, значительная часть которых была организована на площадке Ярославского бизнес-инкубатора.



Он предоставляет начинающим предпринимателям офисы в аренду по льготной стоимости, в 4 раза ниже коммерческой цены – от 142 рублей за кв. м. Помещения полностью оборудованы мебелью и оргтехникой. Также резиденты получают менторские, бухгалтерские, юридические консультации.



– Благодаря таким мерам поддержки потенциальные предприниматели не боятся открывать бизнес, – отметил директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» Олег Михайлин. – Они знают, что получат всестороннюю помощь. Таким образом, инвестиционный блок Правительства работает над реализацией стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста» и выполнением задачи Президента РФ Владимира Путина по стимулированию предпринимательской деятельности.



Одним из резидентов Ярославского бизнес-инкубатора в прошлом году стало ООО «АкваАмулет», занимающееся производством ионизаторов воды.



– О бизнес-инкубаторе я узнал в прошлом году в налоговой службе, – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Лузан. – Пришел, показал свой продукт, и сотрудники бизнес-инкубатора меня сразу пригласили принять участие в молодежном инновационном форуме «МИФ-2017», потому что у нас есть свои инновационные разработки. После этого я арендовал здесь офис и теперь в качестве резидента участвую в тренингах, которые проводит бизнес-инкубатор.



Справка



Стать резидентом бизнес-инкубатора может предприниматель (ИП или ООО), зарегистрированный на территории Ярославской области не более 3 лет назад и не занимающийся торговой деятельностью. Также есть ряд ограничений по задолженности и по видам деятельности. Претенденты должны пройти конкурс. Победитель получает право снять полностью оборудованный мебелью и оргтехникой офис от 142 рублей за кв. м.