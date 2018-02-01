​Сегодня в Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова завершился региональный отборочный тур XVII молодежных Дельфийских игр России. В течение двух дней свое мастерство в девяти номинациях («Скрипка», «Баян», «Эстрадное пение», «Академический вокал», «Народное пение», «Синтезатор», «Художественное чтение», «Открытая номинация») показывали совсем юные и уже опытные музыканты, чтецы и художники.



В состязаниях приняли участие 25 лучших учащихся творческих учебных заведений Ярославля и Рыбинска. Многие из них уже становились победителями и призерами различных областных, всероссийских и даже международных конкурсов. В состав комиссии входили ведущие эксперты в сфере культуры и искусства региона.



По итогам прослушиваний будет сформирован состав ярославской делегации на XVII Дельфийские игры, которые пройдут с 20 по 25 апреля во Владивостоке.



Дельфийские игры являются единственными в мире соревнованиями, объединяющими все виды искусства. Ежегодно они собирают в финале около 2000 молодых талантливых исполнителей из разных регионов России.



Ярославская область принимает участие в Дельфийских играх с 2003 года. В 2007-м региональный центр сам был дельфийской столицей. Молодые ярославцы не раз становились медалистами и дипломантами этого высшего форума искусств. В Дельфийском рейтинге за 2017 год Ярославская область – на 10-м месте среди 85 субъектов Российской Федерации.